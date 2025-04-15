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У пакистанській провінції Белуджистан унаслідок вибуху загинуло 3 поліцейських

Хоча жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку, Армія визволення Белуджа (BLA) є найактивнішою групою в регіоні, яка здійснює такі смертоносні напади на сили безпеки.

У пакистанській провінції Белуджистан унаслідок вибуху загинуло 3 поліцейських
Сили безпеки в неспокійній провінції Белуджистан у Пакистані
Фото: EPA/UPG

Щонайменше троє поліцейських загинули та ще 16 отримали поранення після вибуху вантажівки з поліцейськими в пакистанській провінції Белуджистан, повідомляє DW.

Хоча жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку, Армія визволення Белуджа (BLA) є найактивнішою групою в регіоні, яка здійснює такі смертоносні напади на сили безпеки.

Повідомляється, що вибух спричинила саморобна придорожня бомба в районі Мастунг, приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці провінції Кветта.

“Вибуховий пристрій вибухнув у районі Мастунг, націлившись на вантажівку, що перевозила поліцейських, які прямували з Калата. Троє співробітників поліції Белуджистану загинули унаслідок вибуху. Шістнадцять співробітників цієї установи отримали поранення”, ‒ повідомив інформаційному агентству EFE речник уряду Белуджистану Шахід Рінд.

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“Стан двох постраждалих (під час нападу) критичний. Усі постраждалі доставлені до лікарні, а важкопоранених перевозять у Кветту”, ‒ сказав речник.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив напад і пообіцяв продовжувати “боротьбу з тероризмом”.

Влада охопленого конфліктом регіону Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном, вимає звіту про розслідування інциденту.

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