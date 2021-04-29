Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, як минула його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося святкування дня народження дружини нардепа в локдаун у столичному готелі Fairmont.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Працюй, Колю. Краще за всіх працюй", - кинув на ходу Тищенко у відповідь на запитання про реакцію президента Зеленського на його вечірку.

Водночас він не відповів на питання, яке рішення ухвалила фракція "СН" з цього приводу, а також чи заплатив він штраф. Нардеп просто мовчки залишив приміщення преси.

Нагадаємо, під час жорсткого карантину в Києві Тищенко влаштував для своєї дружини вечірку з феєрверком в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі столиці. Після того, як про вечірку Тищенка дізналися ЗМІ, він сказав, що не порушував карантин.

22 квітня фракція "Слуги народу" провела зум-засідання, під час якого згадали інцидент з Тищенком. Голова фракції Давид Арахамія тоді заявив, що головне, щоб Тищенко сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм).