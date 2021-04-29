Зеленський підписав закон про відновлення виплати лікарняних

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності" №1380-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб.

"Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги", - наголошується у повідомленні.

Документ набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" - 30 червня 2021 року.

13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який усуває прогалину в законодавстві, через яку застраховані особи позбавлялися права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, на загальних підставах.