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Разумков засудив марш до дня створення дивізії "Галичина"

"В Україні не потрібно популяризувати війська СС".

Разумков засудив марш до дня створення дивізії "Галичина"
Фото: Телеканал Рада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков засудив проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина".

Під час брифінгу в парламенті він сказав, що "ставиться погано" до цієї акції.

"Будь-яке порушення закону, а пропаганда нацизму, пропаганда військ [CC] на території нашої держави, точно не додає нам ні всередині суспільства, ні за кордоном. Сподіваюсь, всі і добре пам'ятають, що принесла війна в Україну. Фактично немає жодної родини, яка б не втратила рідних, близьких у тій війні", - сказав Разумков.

"В Україні точно не потрібно популяризувати війська СС, в тому числі і дивізію "Галичина", - додав він.

Разумков підкреслив, що засудив би й марш в підтримку військ НКВС, якби його хтось додумався провести в Україні.

Нагадаємо, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Він засуджує комуністичний і націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими як злочинні на законодавчому рівні. Закон вводить заборону на публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, заборону публічного використання і пропаганди їх символіки.

В той же час символіка дивізії "Галичина" не є забороненою. Емблема дивізії містила стилізоване зображення лева, який був і є основним елементом символіки Львова та Галичини. Есесівських рун у військовій символіці "Галичини" не було.

Її члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а сама ця структура не була визнана злочинною.

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