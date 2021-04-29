"Кузня на Рибальському" після обшуків ДБР заявила про перебування на межі зупинки

Колектив і менеджмент заводу розцінюють "маски-шоу" як доказ "свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії".

Завод "Кузня на Рибальскому" після вчорашніх обшуків співробітниками ДБР заявив про те, що підприємство стоїть на межі зупинки, а тисячам працівників загрожує втрата робочих місць.

У заяві пресслужби йдеться, що колектив і менеджмент заводу розцінюють "маски-шоу" як ще один доказ "свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії".

"ДБР вже не один рік тероризує завод, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б “Кузня” не надала наявних документів на їхню вимогу. Відтак, жодної юридичної необхідності в обшуку не було. Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин", - йдеться у повідомленні.

Підприємство заявляє, що ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум в 2,5 рази нижча вартості закордонних аналогів, які до того в 2016 році ніхто Україні не продавав.

"А тим більше, і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння. Ці катери – пілотні проєкти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в даному випадку Міністерство оборони, а завод – зобов’язаний враховувати", - запевнили на підприємстві.

Готовність трьох десантно-штурмових катерів в середньому становить близько 90%. Завершені їх швартові та ходові випробування, але, за словами представників "Кузні", "замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність Військово-морських сил України".

"Всупереч поширюваним фейкам про нібито «надприбутковість» оборонних проектів, вони реалізуються на межі рентабельності. За час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією ані попередній, ані теперішній власник не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів", - додали на підприємстві.

"Кузня" оскаржуватиме дії правоохоронців у судах.

Нагадаємо, що "Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") - одне з основних підприємств судпрому України, де в умовах зовнішньої агресії освоюється виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких гранатомет УАГ-40, бойові модулі для бронетехніки, бронемашини та ін.

Учора Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс". Слідчі дїі проводилися в межах кримінального провадження щодо закупівлі Міноборони військової техніки, обладнання та послуг за завищеними цінами.