76-річний президент Чехії вдруге за місяць потрапив до лікарні

Президента Чехії Мілоша Земана ушпиталено до Центрального військового університетського госпіталю в Празі. Разом із керівником країни у медичний заклад прибула його дружина Івана.

Про це повідомляє видання Irozhlas з посиланням на прессекретаря лікарні.

Точні причини госпіталізації політика не розголошуються. За деякими даними, він пройде регулярне обстеження здоров'я. У 76-річного глави держави діагностовано невропатію ніг, а також цукровий діабет.

Раніше у той же шпиталь доставили колишнього президента Чехії Вацлава Клауса. У 80-річного попередника Земана різко піднявся артеріальний тиск. На даний момент лікарі перевіряють стан його здоров'я.

26 серпня повідомляли, що Земан потрапив до лікарні через перелом руки. Цю травму він отримав, самостійно піднявшись з крісла і спіткнувшись. Політику успішно зробили операцію під загальним наркозом. Після цього робочу програму президента скорегували з урахуванням стану його здоров'я.