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Після захоплення влади талібами в Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ

Головними причинами стали фінансові проблеми і обмеження, які запроваджує нова влада.

Після захоплення влади талібами в Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ
Фото: РБК

В Афганістані щонайменше 153 ЗМІ припинили роботу протягом місяця - з часу захоплення влади в країні "Талібаном".

Як повідомляє телеканал Tolo News, головними причинами, через які телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і обмеження, які запроваджує нова влада.

За словами представника Національної спілки журналістів Афганістану Масрура Лутфі, якщо міжнародні організації не зроблять кроки для розв’язання цієї проблеми, скоро "настане кінець свободі ЗМІ в Афганістані".

Організації, що підтримують вільні ЗМІ в Афганістані, кажуть, що економічні проблеми є серйозними, а діяльність в умовах обмежень створює великі перешкоди для ЗМІ. Проте "Талібан" заявив, що намагатиметься створити безпечне середовище для ЗМІ та журналістів для продовження роботи.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.

Світова спільнота не визнала легітимності влади талібів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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