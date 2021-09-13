Влада Чорногорії не пускатиме в країну іноземців з частковою вакцинацією

Туристи повинні мати повну вакцинацію, зроблену за два тижні до поїздки.

Влада Чорногорії змінила правила в'їзду в країну для іноземців: тепер громадянам інших держав заборонений перетин кордону з частковою вакцинацією від коронавірусу (однією дозою), повідомляє RTCG.

За словами міністра охорони здоров'я країни Єлени Боровініч Бойовіч, органи охорони здоров'я Чорногорії надають пріоритет імунізації, а не комендантській годині.

"Правила не змінилися б, якби існуючі протиепідеміологічні заходи були дотримані", - наголосила міністр.

Так, для в'їзду до Чорногорії іноземним громадянам тепер потрібно мати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, завершену не пізніше ніж за 14 днів до подорожі. Часткова вакцинація або щеплення однією дозою вакцини більше не визнаватиметься. Нові правила вже набули чинності та діятимуть до 24 вересня.

Для нещеплених мандрівників правила в'їзду до Чорногорії не змінилися. Вони можуть в'їхати в країну з довідкою про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до поїздки. В якості альтернативи підійде експрес-тест на антиген, зроблений не раніше 48 годин до поїздки, або довідка про перенесений COVID-19 (не менше 14 днів з моменту одужання і не більше 180 днів після захворювання).

У березні цього року президент Чорногорії Мило Джуканович закликав уряд країни закрити кордони і запровадити суворі обмежувальні заходи у зв'язку із ростом захворюваності на коронавірус.

Наприкінці квітня влада Чорногорія оголосила про зняття всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому сезоні для громадян Росії, Білорусі, України та Північної Македонії.