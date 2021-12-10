На Полтавщині завершився ремонт траси М-03 у Лубенському районі

На 15-кілометровому відрізку провели регенерацію дорожнього одягу, влаштували 2 шари асфальтобетону та шар щебенево-мастикового асфальтобетону

На Полтавщині завершили ремонт міжнародної траси М-03 Київ - Харків в Лубенському районі (170-185 км). 15-кілометровий відрізок відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Укравтодор.

В ході ремонту робочі провели регенерацію дорожнього одягу, влаштували 2 шари асфальтобетону та шар щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина нового покриття становить 43 см.

“Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки”, - йдеться у повідомленні служби.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми “Велике будівництво” з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.