Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

На Полтавщині завершився ремонт траси М-03 у Лубенському районі

На 15-кілометровому відрізку провели регенерацію дорожнього одягу, влаштували 2 шари асфальтобетону та шар щебенево-мастикового асфальтобетону

На Полтавщині завершили ремонт міжнародної траси М-03 Київ - Харків в Лубенському районі (170-185 км). 15-кілометровий відрізок відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Укравтодор.

В ході ремонту робочі провели регенерацію дорожнього одягу, влаштували 2 шари асфальтобетону та шар щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина нового покриття становить 43 см.

“Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки”, - йдеться у повідомленні служби.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми “Велике будівництво” з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також