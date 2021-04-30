Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників.

У ніч на 30 квітня у санаторії ім. Пирогова ("Куяльник") в Одесі сталася пожежа. Важкі опіки отримав чоловік з інвалідністю, його шпиталізували.

Фото: od.dsns.gov.ua

Як інформує обласне управління ДСНС, повідомлення про задимлення у 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова на вул. Лиманна, 170 надійшло о 00:53.

По прибуттю на місці події рятувальники з’ясували, що в кімнаті на другому поверсі загорівся матрац, вогонь поширився на площу 2 кв. м. Дев’ять осіб з другого поверху санаторію було евакуйовано.

Фото: od.dsns.gov.ua

Пожежу загасили за допомогою чотирьох вогнегасників співробітники санаторію ще до приїзду рятувальників.

Постраждалого 48-річного чоловіка з опіками рук, тулуба і голови у важкому стані доставили в 10-ту клінічну лікарню.

Повідомляється, що причиною пожежі стало перевантаження напруги подовжувача. На місці події працювали 42 співробітники ДСНС і 14 спецмашин.

Раніше в квітні в Долині Івано-Франківської області виникла пожежа в інфекційному відділенні райлікарні. Рятувальники евакуювали 37 людей.