У Грузії розслідують смерть телеоператора, якого побили противники ЛГБТ-спільноти

Поліція порушила кримінальну справу, але причину смерті не назвала.

У Грузії помер телоператор Олександр Лашкарава, який постраждав під час нападу радикалів, що протестували проти проведення у Тбілісі акції на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про це пише reuters.com.

Прайд-парад скасували у понеділок, 5 липня після того, як агресивні угрупування штурмували і розграбували офіс активістів у Тбілісі. Внаслідок агресії постраждали 50 представників медіа.

Марш гордості розкритикували церква та консерватори, а прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що парад ризикує викликати конфлікт у суспільстві.

Побитого під час інциденту Олександра мертвим знайшла його мати у нього вдома.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом смерті оператора, але причину смерті не назвала.

Після інформації про смерть Олександра активісти оголосили про проведення маршу у центрі грузинської столиці у неділю, 11 липня, вимагаючи покарання винних у нападі на журналістів та симпатиків ЛГБT.

Дипломатичні місії, акредитовані у Тбілісі, засудили насильство, пише Радіо Свобода.

Також видання повідомляє, що Олександр Лашкарава після нападу був госпіталізований зі зламаними лицьовими кістками.

Нагадаємо, що в Україні останні марші на захист прав ЛГБТ-спільноти були відносно мирними.

У 2020 році акцію не проводили через епідемію коронавірусної хвороби, у 2021 році його теж ще не проводили.