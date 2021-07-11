Інтрига полягає в тому, чи зможе президент Майя Санду зміцнити свою владу.

У Молдові у неділю, 11 липня тривають вибори до парламенту країни.

Про це пише Interfax.com.ua.

За інформацією Центральної виборчої комісії, відкрилися всі 2000 виборчих дільниць на всій території Молдови, зокрема 41 дільниця на правому березі Дністра, призначена для голосування жителями лівобережжя.

Ще 150 дільниць будуть відкриті в 36 країнах для голосування громадян Молдови, які перебувають за кордоном. Всі дільниці відкриті з 07:00 до 21:00 за місцевим часом.

Загальна кількість громадян Молдови з правом голосу, зареєстрованих в Державному реєстрі виборців, становить 3 282 837.

Під час виборів оберуть 101 депутата парламенту на чотирирічний термін.

Вибори проходять за звичною для Молдови пропорційною виборчою системою – за партійними списками в єдиному виборчому окрузі. Змішана система, за якою відбувалися вибори 24 лютого 2019 року, була скасована після втечі з країни олігарха Володимира Плахотнюка влітку 2019 року.

За депутатські мандати борються 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат. На депутатські мандати претендує 1791 кандидат. Кожне політичне формування має право внести до свого списку не більше 103 кандидатів.

“Інтрига виборів полягає в тому, чи зможе президент Майя Санду зміцнити свою владу – отримати парламентську більшість і сформувати уряд самостійно, без створення коаліцій з іншими партіями”, – йдеться у повідомленні.

Альтернатива цьому – реванш Партії соціалістів на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном. Після поразки Додона на виборах президента, на нинішніх парламентських виборах соціалісти створили єдиний блок з Партією комуністів екс-президента Володимира Вороніна. Згідно з опитуваннями, п'ятивідсотковий бар'єр для проходження в парламент можуть подолати ще 2-3 партії, але їх результати залежать від того, скільки отримають два головні конкуренти.

Для спостереження за виборами Центрвиборчком Молдови акредитував понад 2400 спостерігачів, зокрема – понад 600 міжнародних спостерігачів. Сама представницька Місія спостерігачів за лінією Міжпарламентської асамблеї СНД налічує 170 осіб.

“Напередодні виборів заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Марін Максиан висловив побоювання, що в день голосування можливі провокації з боку деяких виборчих конкурентів, котрі мають намір чинити перешкоди жителям Придністров'я, які бажають взяти участь у виборах. Він зазначив, що поліція добре підготовлена, співробітники МВС проінструктовані про те, як повинні діяти в різних ситуаціях”, – йдеться у повідомленні.

Загалом забезпечувати громадський порядок у день виборів у всій країні будуть 6 630 співробітників поліції, зокрема 4 946 поліцейських чергуватимуть біля виборчих дільниць.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначила дату дострокових виборів. Це стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним введення надзвичайного стану.