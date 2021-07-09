Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі стався землетрус магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався в 202 км на північний захід від столиці індонезійської провінції Північний Сулавесі Манадо і в 99 км на південний схід від провінції Горонтало, що знаходиться на острові.

Осередок землетрусу залягав на глибині 102 км.

Наразі інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, в окупованій Ялті 4 липня повідомили про нові підтоплення через опади.