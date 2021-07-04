У Бахчисарайському районі селевим потоком змило двох жінок, одна з них загинула.

Фото: "Минстрой Крыма"

У Ялті у неділю, 4 липня повідомили про нові підтоплення через опади.

Про це пишуть Крим.Реалії.

“Голова” міста Яніна Павленко заявила, що дощ у місті не припиняється з ночі.

“Ситуація під контролем, усі служби міста, а також співробітники МНС працюють на місцях, оперативно усувають наслідки стихії. Забирають засмічення зливових каналізацій, пиляють дерева, що впали, відводять воду від будинків”, – запевнила Павленко.

Через дощі у Криму підтоплюється низка населених пунктів у Бахчисарайському районі, є небезпека виходу з берегів річок Бельбек і Коккозка, повідомив “російський глава” Криму Сергій Аксенов.

У селі Новобобрівське Байдарської долини під Севастополем вийшла з берегів річка Бага, повідомила місцева “влада”, одна з доріг виявилася заблокованою.

Оновлення. У селі Куйбишеве Бахчисарайського району, де підтопило десятки будинків, загинула людина.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на пресслужбу головного управління МНС Росії в Криму.

За попередньою інформацією, двох жінок змило потоком води, одна з них загинула, друга госпіталізована.

Раніше в Куйбишевому "пройшла хвиля води", яка підтопила 50 будинків. Глава адміністрації району Людмила Пучкова сказала агентству, що одна людина вважається зниклою без вісті.

5 липня в західних, південних, східних та центральних районах півострова прогнозуються далі сильні зливи (30-50 мм). У зв’язку з цим на річках очікуються підйоми рівнів води, попереджали вранці в неділю в кримському МНС.

За даними кримських рятувальників, в період із 16 по 18 червня 2021 року через рясні опади в Ялті та східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь та 18 соціально значущих об’єктів.

Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.

Нагадаємо, внаслідок потопу у червні у Ялті загинула людина, ще 8 постраждало, одна людина зникла безвісти.