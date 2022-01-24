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На Дніпропетровщині за рік збудували майже 100 об'єктів соціальної інфраструктури, – ОДА

«З нуля» та оновили 115 шкіл та дитсадків, 33 лікарні, 237 сільських амбулаторій, 22 басейни та понад 7 тисяч км державних і місцевих доріг.

У 2021 році в Дніпропетровській області здали майже 100 об’єктів соціальної інфраструктури, таких я

к школи, садочки, амбулаторії, дороги. Область стала лідером з реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це заявив консультант програми Юрій Голик, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Він розповів, що у 2021 році в Україні звели «з нуля» та оновили 115 шкіл та дитсадків, 33 лікарні, 237 сільських амбулаторій, 22 басейни та понад 7 тисяч км державних і місцевих доріг.

За цей час на Дніпропетровщині провели термомодернізацію у 3 дошкільних закладах і збудували нові дитячі садочки в Покрові та Старих Кодаках. За рік створили 200 нових місць у садочках для малюків.

«Нові садочки мають оригінальну архітектуру. Вони нагадують дитячу казку. Комфортні, яскраві, доступні для людей з інвалідністю. Саме у таких умовах мають виховуватися малюки, а не в сірих та холодних будівлях», – підкреслив Голик.

Також провели реконструкцію 6 шкіл у Дніпрі, Петропавлівці, Сурсько-Литовському та Апостоловому, які стали сучасними освітніми просторами.

«Відкрили 6 новозбудованих малих групових будинків. Вони для дітей, які залишилися без батьківської турботи. Там маленькі мешканці області розвиваються в атмосфері сімейного затишку», – пояснив Голик.

Ще одним напрямом роботи ДніпроОДА став розвиток спортивної інфраструктури, де Дніпропетровщина також утримує першість. Зокрема, у Дніпрі відкрили Олімпійський дім, у Нікополі та Слобожанському – нові сучасні басейні, а також 9 стадіонів по всій області.

Протягом 2021 року на Дніпропетровщині побудували 16 сільських амбулаторій, більшість з яких має житло для сімейних лікарів. У 13 опорних лікарнях модернізували приймальні відділення та закупили обладнання, що допоможе рятувати «важких» пацієнтів. Раніше такі можливості мали лише жителі великих міст.

Голик нагадав, що минулого року в Дніпропетровській області було збудовано і відремонтовано понад 550 км доріг, у тому числі – відкрито новий Південний обхід Дніпра, що розвантажило місто від транзитного транспорту.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив , що за програмою «Велике будівництво» оновили 14 тисяч км доріг, що становить понад 40% основної мережі доріг країни.

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