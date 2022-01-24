У мережі Центрів Техніки ЦеТе Епіцентру констатують ріст зазначених категорій товарів у минулому році та відмічають зниження цікавості українців до телевізорів, морозильних камер та мультиварок.

Мережа Центрів Техніки ЦеТе, яку розвиває компанія Епіцентр К, відзвітувала про результати роботи в 2021 році. В минулому році компанія відкрила 13 магазинів під брендом ЦеТе. Сумарна площа цих об’єктів перевищила 8000 кв. м.

Як розповів директор напрямку “Побутова техніка” мережі Епіцентр Олександр Величко , поряд з розширенням мережі, компанії вдалося суттєво покращити результати роботи. Зокрема, онлайн-продажі побутової техніки через сайт epicentrk.ua зросли на 50%, що стало результатом активного впровадження омніканальної стратегії.

Що стосується окремих категорій товару, то за минулий рік суттєво зросли продажі сезонної кліматичної техніки: в пікових періодах динаміка зростання складала 70% до 2020-го. У великій побутовій техніці значне зростання продемонстрував сегмент індукційних плит, холодильників з комбінованою системою охолодження (забезпечує менший рівень енергоспоживання та шуму) та прально-сушильних машин. Разом з тим, дещо знизились продажі морозильних камер.

У ЦеТе також зазначають, що через глобальні процеси, пов’язані з пандемією коронавірусу, на українському ринку спостерігався дефіцит в окремих категоріях товарів, таких як ноутбуки, ігрові приставки та дрібна побутова техніка. Попри такі невтішні тенденції багато категорій споживчої електроніки в минулому році значно зросли. Наприклад, продажі товарів бренду Apple збільшились у 6 разів, ігрових клавіатур - в 4 рази, бездротових зарядних пристроїв - вдвічі, а електротранспорту - на 60%.

Також у 2021-му в компанії відзначали суттєве зростання попиту на електричні зубні щітки (збільшення продажів на 100% до минулого року), акумуляторні пилососи з верхнім двигуном (90%), ручні відпарювачі (60%) та розумні електрогрилі (50%).

Незважаючи на загальне падіння ринку телевізорів (на 27% до минулого року), в мережі ЦеТе на 35% збільшився середній чек. Також в компанії відзначали деякі зміни у вподобаннях покупців. Зокрема, в кількості реалізованих одиниць товару сегмент діагоналей 50+ дюймів обігнав 32’’ та 43’’. Продажі телевізорів 85’’ зросли у 2 рази. При цьому понад 90% телевізорів, придбаних в 2021 році, мали функції Smart-TV та можливість підключення до інтернету.

Щоб зробити придбання побутової техніки та електроніки ще більш доступним для українців, ЦеТе разом з партнерськими фінустановами активно працювала над кредитними програмами. Ефективність цієї роботи також була підтверджена цифрами: обсяг споживчого кредитування в мережі у 2021 році зріс на 64%.

“ В минулому році ми також фокусувалися на розвитку додаткових сервісів та послуг, щоб зробити придбання техніки в мережі ЦеТе максимально зручним для клієнта. Зокрема, збільшили кешбек, який покупець може використати на придбання будь-яких товарів у мережі Епіцентр, та впровадили цілу низку інших привабливих для споживача можливостей. В 2022 році ми продовжимо працювати як над розширенням та реформатуванням Центрів Техніки ЦеТе, так і над розвитком e-commerce та покращенням ефективності роботи напрямку в цілому”, - прокоментував Олександр Величко.

Довідка. Компанія Епіцентр К - один з найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та безумовний лідер в сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на січень 2022 року ритейлер об’єднує понад 70 торговельних центрів Епіцентр в усіх регіонах України. До структури групи компаній також входить інтернет-магазин epicentrk.ua, 9 гіпермаркетів Нова Лінія та ціла низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.