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На Черкащині електрифікували 7 км залізниці в напрямку Києва

Загальна протяжність усієї ділянки становить 34 км.

На Черкащині електрифікували 7 км залізниці в напрямку Києва

На перегоні між станціями імені Тараса Шевченка та Сміла завершилася електрифікація ділянки протяжністю 7 км, що проводилась у межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це у Facebook повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Відрізок між Тараса Шевченка та Смілою – лише частина маршруту, який належить електрифікувати залізничникам. Загальна протяжність усієї ділянки становить 34 км, і наразі монтажні роботи тривають вже у напрямку Черкас від Сміли до станції Білозір'я.

Повне завершення робіт заплановано на цей рік. Електрифікація цього маршруту дозволить започаткувати швидкісний рух поїздів між Києвом та Черкасами, що неможливо без використання електротяги. Проведена модернізація позитивно позначиться також на регіональному та приміському сполученні всієї Черкаської області.

Залізничники на всьому маршруті вже встановили 993 опори контактної мережі, 36 жорстких поперечин, 306 консолей та 115 анкерів.

Масштабна електрифікація залізничних колій розпочалася в межах «Великого будівництва» ще минулого року. УЗ уже реконструювала та електрифікувала ділянки Васильків-Васильків-2 та Чорноморська — Берегова.

Нагадаємо, електрифікація колій є частиною проєкту зі створення нової української залізниці, який у межах президентської програми «Велике будівництво» стартував наприкінці минулого року. Він передбачає також виробництво близько 500 нових пасажирських вагонів, 50 000 вантажних вагонів, закупівлю та виробництво електропоїздів для проекту City Express та багато іншого.

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