"Електронмаш" продали на повторних торгах за вдвічі меншу від першого аукціону суму

Завод "Електронмаш" продали на повторному аукціоні за 430 млн гривень. Це вдвічі менше, ніж сума перших торгів, пише "РБК-Україна" з посиланням на дані Prozorro.

За результатами аукціону єдиний майновий комплекс київського заводу за 430 млн викупить ТОВ "Український імідж" – компанія, що займається діяльність в галузі права, роботою бібліотек, музеїв та роздрібною торгівлею.

Її найближчим конкурентом була пропозиція ТОВ "Дніпробудмашина" – 300. млн гривень. Загалом участь брали пʼятеро учасників. Стартова ціна лоту складала 65,6 млн гривень.

12 листопада 2021 року ФДМУ продав завод "Електронмаш" за 970 млн грн. В аукціоні взяли участь 22 учасники. Стартова ціна тоді становила 67 млн грн.

Проте переможець аукціону – маловідома київська компанія "Лортен Груп" – відмовилася підписувати договір із Фондом про купівлю заводу.

У січні єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" на Кільцевій дорозі в Києві виставили на повторний аукціон з приватизації.

Переможець аукціону отримає нерухомість "Електронмашу", зокрема корпуси заводу, склади, котельні, їдальню, а також базу відпочинку на Чернігівщині.