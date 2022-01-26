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З усіх правоохоронних органів підприємці найменше скаржаться на СБУ, – бізнес-омбудсман

Роман Ващук зустрівся з головою СБУ Іваном Бакановим.

З усіх правоохоронних органів підприємці найменше скаржаться на СБУ, – бізнес-омбудсман
Бізнес-омбудсман в Україні Роман Ващук
Фото: СБУ

Служба безпеки України відкрита для співпраці з Радою бізнес-омбудсмана та готова й надалі сприяти формуванню прозорих умов для комфортного бізнесового середовища. З усіх правоохоронних органів підприємці найменше скаржаться на СБУ.

Про це йшлося під час робочої зустрічі голови СБУ Івана Баканова з бізнес-омбудсманом в Україні Романом Ващуком, інформує пресцентр спецслужби.

"Стабільне функціонування стратегічних галузей – енергетичної, транспортної, банківської, фінансової тощо – є частиною державної безпеки. І правоохоронні органи, зокрема і СБУ, повинні настільки чітко дотримуватися законодавства і меж власних повноважень, щоб інтереси держави залишалися захищеними, але водночас не допускати порушень прав вітчизняного бізнесу та іноземних інвесторів", – зазначив Іван Баканов.

У відповідь Роман Ващук подякував за співпрацю. За його словами, торік його Офіс отримав найменшу кількість скарг від бізнесу на діяльність співробітників СБУ, особливо порівняно зі скаргами на дії інших правоохоронних органів. Практично по всіх питаннях вдалося зняти зауваження. 

"Загалом за весь час своєї діяльності з травня 2015 року Рада надала СБУ 65 індивідуальних рекомендацій, 62 з яких було виконано (95%)", – сказав бізнес-омбудсман в Україні.

Як повідомляли, за результатами соцопитування, патрульній поліції, СБУ і Національній поліції довіряють 30-35% українців. Рейтинг довіри очолюють Збройні Сили. Їм довіряють 72% українців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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