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Кабмін визначив пункти пропуску для переміщення придбаних закордоном авто

Їх є три.

Кабмін визначив пункти пропуску для переміщення придбаних закордоном авто

Кабінет Міністрів України визначив три пункти пропуску для переміщення придбаних закордоном автомобілів.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 3 травня 2022 року №354-р.

Це “Устилуг” та “Грушів” на польському кордоні і “Малий Березний” – на словацькому.

Як пише interfax.com.ua, з 25 квітня Україна обмежила кількість пунктів пропуску для ввезення авто з іноземною реєстрацією для власних потреб. 

“Перетин таких транспортних засобів став доступним на пунктах “Угринів”, “Грушів”, “Смільник” та “Устилуг” (на польському кордоні), а також через "Малий Березний" на словацькому та через "Дзвінкове" і "Косино" на угорському кордоні”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення було пов’язане із виникненням черг на пунктах пропуску після того, як Верховна Рада зняла необхідність сплачувати митні платежі, ПДВ та акциз під час такого імпорту.

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