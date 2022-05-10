Демократи в Конгресі США пропонують збільшити на 6,8 млрд новий пакет допомоги Україні, – Reuters

Половина з цієї суми передбачається на військові витрати, половина – на гуманітарні.

Палата представників Конгресу США планує на початку цього тижня проголосувати за пакет допомоги Україні. При цьому, конгресмени пропонують збільшити обсяг допомоги з 33 мільярдів доларів, які попросив президент США Джо Байден, до 39,8 мільярда.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пакет може бути винесений на голосування уже сьогодні. При цьому, його не будуть голосувати разом із питанням про виділення коштів, які адміністрація Байдена попросила для продовження боротьби з пандемією коронавірусу. Таке поєднання могло серйозно загальмувати процес ухвалення рішення, адже проти «ковідного» пакету категорично виступають республіканці.

Нагадаємо, минулого місяця Білий дім попросив у Конгресу виділити 33 мільярди доларів США: 20,4 мільярда військової допомоги Україні, 8,5 мільярда економічної допомоги, а також 3 мільярди доларів на гуманітарну допомогу.

Конгрес у свою чергу також планує додати до пакету Білого дому додаткові 3,4 мільярда доларів на оборонну допомогу та 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу. Загальна сума пакету у такому випадку складе 39,8 млрд доларів.

У заяві в понеділок вдень президент Байден сказав, що потреба у додатковій допомоги Україні є невідкладною, оскільки раніше затверджене фінансування майже вичерпано. «Я закликаю Конгрес негайно ухвалити український законопроект про додаткове фінансування та передати його на мій стіл протягом наступних кількох днів», – сказав він.

Невідкладно проголосувати пакет допомоги закликали також міністр оборони США Ллойд Остін та Держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, у програмі президента США з допомоги Україні залишилось 100 мільйонів доларів.

«Ми думаємо, що з тим, що у нас залишилося, ми зможемо пройти більшу частину цього місяця, це допоможе нам з майбутніми пакетами, але саме тому ми закликаємо Конгрес діяти швидко», – сказав Джон Кірбі.