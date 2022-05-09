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​Російські офіцери середньої ланки не підкоряються наказам своїм командирам, – Пентагон

На території України діє близько 97 батальйонних тактичних груп ворога.

​Російські офіцери середньої ланки не підкоряються наказам своїм командирам, – Пентагон
Фото: Національна гвардія України

Російські війська, які діють на території України мають проблеми з дисципліною та моральним духом.

Про це пише The Washington Post з посиланням на закритий брифінг високопоставленого представника Пентагону.

Зокрема, офіцери середньої ланки, до командира батальйону включно, не підкоряються своїм командирам або ж діють не з тим запалом, яким від них очікують, зазначив чиновник.

За інформацією Пентагону Росія продовжує повільно вводити додаткові військові підрозділи на схід України. Станом на понеділок, 9 травня, Росія мала близько 97 батальйонних тактичних груп, що на кілька більше, ніж минулого тижня. При цьому, Пентагон не бачить жодних ознак того, що Кремль намагається мобілізувати додаткові сили в Росії, які ще не зосереджені на Україні.

За словами чиновника, російські війська все ще стикаються з проблемами матеріально-технічного забезпечення, які сповільнюють їх просування.

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив, CША нададуть Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки, у який увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

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