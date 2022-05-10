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Голова МЗС Литви: на місце цього Путіна може прийти інший. Росія потребує зміни режиму

Без цього, на його думку, Захід і союзники ніколи не будуть у безпеці від загроз Москви. 

Габріелюс Ландсбергіс
Фото: вікіпедія
Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що усунення від влади президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму в Росії є єдиним способом захисту Заходу і союзників від майбутніх загроз з боку Москви. 

У інтервʼю Associated Press він висловив думку, що учорашня путінська промова на параді до 9 травня "не вражає", а похмурі обличчя генералів є ознакою поразки у війні проти України. Водночас, "поранений" Путін, на його погляд, може бути ще небезпечнішим, і єдиним способом усунення загрози є його зміщення.

"З нашої точки зору, поки нинішній режим буде при владі, оточуючі країни будуть якоюсь мірою у небезпеці. Не тільки Путіна, а й всього режиму, тому що, знаєте, можна змінити Путіна і його найближче оточення, але на його місце може стати новий Путін", – висловився очільник МЗС Литви. 

Ландсбергіс додав, що агресивність РФ була доведена війною в Грузії в 2008 році та першим вторгненням в Україну в 2014. 

Нагадаємо, 6 травня Габріелюс Ландсбергіс разом із колегами з Латвії та Естонії перебували з візитом у Києві. Очільники зовнішньополітичних відомств зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським. Вони запропонували надати допомогу Україні у відновленні об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок війни, зокрема шкіл та дитячих садків. 

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