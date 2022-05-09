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Пентагон бачить ознаки примусового переселеня українців до РФ

Українська влада каже про 1,2 мільйона депортованих.

Пентагон бачить ознаки примусового переселеня українців до РФ
Фото: t.me/andriyshTime

Міністерство оборони США бачить ознаки того, що росіяни переселяють українців в Росію проти їхньої волі. 

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

На запитання щодо заяви української влади про те, що 1,2 мільйона українців зараз депортовані до Росії, Кірбі відповів, що «ми, безумовно, бачили ознаки того, що українців переселяють з України до Росії».

При цьому він не зміг дати інформацію про загальну кількість переселених українців, скільки є таборів і як вони виглядають, але сказав: «У нас є ознаки того, що українців забирають проти їхньої волі в Росію.

За інформацією уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, окупанти примусово вивезли до Росії понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей

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