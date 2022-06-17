Резніков: поставки зброї будуть, але не все можна озвучувати вже і зараз

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки свого візиту до Брюсселя на третє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він написав у фейсбуці.

"Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", – зазначив Резніков.

Він розповів, що також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Провів близько 10 змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.

"Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей – Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами «НАТО де-факто». Радий, що колеги підтвердили, що Україна – де-факто вже член цієї родини. Всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу", – зазначив Резніков.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за організацію засідання, а також поспілкувався з іншими учасниками.

"Звернув увагу, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо. Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося. Наша глобальна мета - деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах", – наголосив Резніков.

Він також зазначив, що використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається.

"Ми не росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував передачу Україні важкої зброї.