Масштабна пожежа в Пологах ліквідована, - ОВА

Майже дві години знадобилось рятувальникам, аби ліквідувати пожежу на заводі в Пологах Запорізької області. Наразі вони проливають та розбирають конструкції, щоб запобігти повторним займанням.
Про це повідомила пресслужба Запорізької облвійськадміністрації (ОВА).
На заводі горіло неексплуатоване складське приміщення, в якому зберігались лаки і фарби, які раніше використовувались в технологічному процесі.
“Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку гасіння вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди”, - повідомили в ОВА.
Причина пожежі встановлюється, підрозділи ДСНС (25 рятувальників та 3 одиниці техніки) продовжують працювати на місці події.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 16 червня сталася пожежа на заводі "Коагулянт", що розташований у місті Пологи.