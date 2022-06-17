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Масштабна пожежа в Пологах ліквідована, - ОВА

Хімічної загрози для населення міста та області немає.

Масштабна пожежа в Пологах ліквідована, - ОВА
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Майже дві години знадобилось рятувальникам, аби ліквідувати пожежу на заводі в Пологах Запорізької області. Наразі вони проливають та розбирають конструкції, щоб запобігти повторним займанням. 

Про це повідомила пресслужба Запорізької облвійськадміністрації (ОВА).

На заводі горіло неексплуатоване складське приміщення, в якому зберігались лаки і фарби, які раніше використовувались в технологічному процесі.

“Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку гасіння вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди”, - повідомили в ОВА.

Причина пожежі встановлюється, підрозділи ДСНС (25 рятувальників та 3 одиниці техніки) продовжують працювати на місці події. 

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 16 червня сталася пожежа на заводі "Коагулянт", що розташований у місті Пологи.

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