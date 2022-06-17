На півдні ЗСУ готові йти у контрнаступ, але потрібна далекобійна артилерія, – командувач ОК

Українські військові готові і морально, і фізично.

На південному напрямку Збройні сили України готові йти у контрнаступ, але їм потрібна далекобійна артилерія, що перевищуватиме 30 км.

Про це заявив командувач оперативного командування "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

“Ворожі засоби доставки боєприпасів (далекобійність артилерії) значно перевищують наші. Навіть в цих умовах ми їх відтискаємо. Тож, нам потрібна далекобійна артилерія, що перевищуватиме 30 км”, – зазначив він.

За словами Ковальчука, українські військові готові і морально, і фізично.

“Ми не сидимо в очікуванні, ми рушимо вперед. Але із такою зброєю все буде набагато ефективніше і швидше”, – сказав командувач.

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