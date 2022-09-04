Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив фото наслідків нічних обстрілів області Росією.

У своєму Telegram Живицький повідомив, що під російський вогонь потрапили громади Шосткинського району.

"У селі с. Нововасилівка, Зноб-Новгородської громади посічені уламками стіни будинків, пошкоджені приміщення школи та сільради. У Дружбинській громаді, в самі Дружбі, пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна, зруйновані паркани", - написав очільник ОВА.

Він додав, що рашисти обстріли Сумщину з "градів", САУ та мінометів.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, цієї ночі все прикордоння Сумського та Шосткинського районів було під обстрілами.

Вчора було зафіксовано майже 70 "прильотів" по області.