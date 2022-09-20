Планується створення понад 20 військових адміністрацій на Харківщині, – голова ОДА

Це та інші нагальні питання були предметно обговорені із віцепрем’єркою Іриною Верещук на засіданні Координаційного штабу.

Харківська ОДА ініціює створення понад 20 військових адміністрацій в адміністративних межах об’єднаних громад Харківщини. Насамперед, мова йде про громади, де є або були активні бойові дії та деокуповані населені пункти.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців", – написав він.

За словами Синєгубова, було розглянуто кандидатів як серед чинних голів, так і серед тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення.

Він повідомив, що ці та інші нагальні питання були предметно обговорені із віцепрем’єркою Іриною Верещук на засіданні Координаційного штабу.

Розмінування, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарною допомогою та евакуаційні заходи – визначені як першочергові завдання.

Крім того, проведено нараду із волонтерською спільнотою Харківщини.

"Дуже важливо координувати зусилля та рівномірно розподіляти допомогу, в тому числі і щодо евакуації. Вкотре дякую волонтерському руху Харківщини за активність та небайдужість", – підсумував повідомлення голова ОДА.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ скоротив у п’ять разів площу тимчасово окупованих територій Харківщини.