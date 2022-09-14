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Судитимуть організатора перетину держкордону на Закарпатті: один з військовозобов’язаних загинув у горах

Через складні погодні умови провідник не супроводжував чоловіків безпосередньо до лінії кордону. 

Судитимуть організатора перетину держкордону на Закарпатті: один з військовозобов’язаних загинув у горах

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Закарпаття за організацію переправлення через кордон військовозобов’язаних, яке завершилося смертю одного з них.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На початку квітня чоловік організував перетин кордону поза пунктами пропуску для двох громадян. Через гірську місцевість вони мали потрапити до Румунії. За свої послуги обвинувачений отримав 8 тис дол США. 

За допомогою спільників, щодо яких розпочато окреме кримінальне провадження, обвинувачений долучив двох громадян до групи, яка мала перетнути кордон. Шістьох громадян доставили до Рахова, а звідти – до ділянки поблизу гори Піп Іван. 

Через складні погодні умови провідник не супроводжував їх безпосередньо до лінії кордону. 

Він залишив групу у горах, надавши вказівки щодо подальшого напрямку руху. Один з чоловіків загинув у горах. 

Досудове розслідування здійснювали слідчі Рахівського районного відділу поліції.

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