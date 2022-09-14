Судитимуть організатора перетину держкордону на Закарпатті: один з військовозобов’язаних загинув у горах

Через складні погодні умови провідник не супроводжував чоловіків безпосередньо до лінії кордону.

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Закарпаття за організацію переправлення через кордон військовозобов’язаних, яке завершилося смертю одного з них.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На початку квітня чоловік організував перетин кордону поза пунктами пропуску для двох громадян. Через гірську місцевість вони мали потрапити до Румунії. За свої послуги обвинувачений отримав 8 тис дол США.

За допомогою спільників, щодо яких розпочато окреме кримінальне провадження, обвинувачений долучив двох громадян до групи, яка мала перетнути кордон. Шістьох громадян доставили до Рахова, а звідти – до ділянки поблизу гори Піп Іван.

Через складні погодні умови провідник не супроводжував їх безпосередньо до лінії кордону.

Він залишив групу у горах, надавши вказівки щодо подальшого напрямку руху. Один з чоловіків загинув у горах.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Рахівського районного відділу поліції.