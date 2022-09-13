Король Чарльз відвідає всі чотири частини Сполученого Королівства перед похороном Єлизавети II

Сьогодні труна з тілом королеви перебуватиме в Північній Ірландії.

Король Чарльз перед похороном Єлизавети II відвідає всі чотири частини Сполученого Королівства. Сьогодні він буде в Північній Ірландії, пише Reuters.

Поки що з монаршою особою мали змогу попрощатися мешканці Шотландії. Люди вночі стояли в черзі, аби вшанувати памʼять королеви.

Тепер труна з тілом Єлизавети II у супроводі Чарльза прибуде до Північної Ірландії.

Люди вже почали шикуватися в чергу уздовж вулиць біля офіційної резиденції монарха – замку Гіллсборо.

"Ми прийшли, аби вшанувати королеву Єлизавету, оскільки вона була фантастичною і дуже відданою Північній Ірландії, і ми хотіли б привітати нового короля", – сказала місцева мешканка Хізер Пол.

Також труну відвезуть у Вельс, а поховання, заплановане на 19 вересня, пройде в Лондоні.

Нагадаємо, у четвер у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року. Вдень 8 вересня лікарі королівської сім’ї повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть королеви.

Чарльз – у минулому принц Уельський, старший син на той час герцогині Единбурзької Єлизавети II та Філіпа Герцога Единбурзького.

Є рекордсменом в історії Британської імперії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони. Найстарша людина, яка стала монархом.

10 вересня Чарльз офіційно посів престол. За день до того він провів першу аудієнцію – з премʼєр-міністеркою Ліз Трасс.