Петиція щодо позбавлення громадянства судді Львова набрала 25 000 підписів, – ЦПК

Петиція набрала необхідну кількість підписів менш ніж за п’ять днів.

Петиція щодо позбавлення громадянства судді Львова набрала необхідну кількість підписів у рекордні терміни – менш ніж за п’ять днів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Ця історія показала, що для українців є неприйнятним і огидним наявність в українського судді російського громадянства. Тим більше судді Верховного Суду", – йдеться у повідомленні.

Центр очікує від Зеленського відповідної реакції і припинення українського громадянства Богдана Львова.

"Це запобіжник на майбутнє. Кожен зрадник/зрадниця, що захоче собі паспорт з двоголовою куркою, має розуміти, чим все закінчиться", – додали в ЦПК.

Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства РФ та незадекларованої квартири у Москві.

На початку жовтня з’явилася петиція із закликом перевірити наявність громадянства РФ у судді Львова. Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

Днями в СБУ підтвердили наявність російського паспорта у судді Верховного Суду. Перевірка даних продовжується.