Говоритиму з Путіним щоразу, коли це буде необхідно, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон буде вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, коли це буде необхідно.

Про це він сказав в ефірі France 2, пише Укрінформ.

“Коли ми намагаємося – і це є нашою метою – побудувати мир, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І щоразу, коли це буде необхідно, я буду говорити з володимиром путіним. У якийсь момент – сподіваюся, якнайшвидше – буде потрібно, щоб усі зацікавлені сторони повернулися за стіл переговорів. І буде обговорення миру – з одного боку Україною, а з другого боку – Росією”, – зазначив Макрон.

Водночас він висловив переконання, що Путін повинен закінчити війну і поважати територіальну цілісність України.

За словами президента Франції, востаннє він спілкувався з Путіним кілька тижнів тому – з приводу безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю.