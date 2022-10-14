НАЗК запросило нардепа Кота дати пояснення про можливі порушення антикорупційного законодавства

У його декларації виявили недостовірні дані на понад третину мільйона гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата Андрія Кота надати пояснення про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства.

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК.

Депутат має з'явитися в агентстві упродовж 18-20 жовтня. При перевірці в його декларації виявили недостовірні дані на суму понад 330000 гривень.

У НАЗК зазначили, що це "вказує на наявність у діях Андрія Кота ознак правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172- 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

"До публічного оприлюднення інформації народний депутат також був запрошений офіційним листом НАЗК. У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення", - додали в агентстві.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народній депутатці у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.