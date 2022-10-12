Під час зустрічі прем'єр розповів про руйнування енергетичної інфраструктури нашої держави російськими окупантами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн G7.

Про це Шмигаль написав у своєму Twitter.

Прем'єр розповів про воєнні злочини РФ і руйнування окупантами енергетичної інфраструктури нашої держави

Шмигаль наголосив, що діям загарбників необхідно протистояти разом.

Також сторони обговорили розмінування, відновлення України та подальшу допомогу українцям.

Фото: Twitter/Денис Шмигаль

Фото: Twitter/Денис Шмигаль

Нагадаємо, напередодні відбулася термінова нарада лідерів країн "Великої сімки", у якій взяв участь Президент Володимир Зеленський. За підсумками засідання лідери країн засудили масований ракетний удар Росії по Україні та виступили за притягнення до відповідальності Володимира Путіна.

Зеленський запропонував G7 розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі.