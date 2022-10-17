Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА

Станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Зазначається, що станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. В результаті атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Мер столиці Віталій Кличко закликав містян залишатися в укриттях.

10 жовтня внаслідок масованого ракетного обстрілу росіянами України загинуло 19 людей, 105 – отримали поранення. Наразі на лікуванні у стаціонарах медичних закладів перебувають 35 людей. Також у столиці пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури. Одна з ракет влучила в дитячий майданчик.

12 жовтня СБУ викрила зрадника, який постачав росіянам координати для ракетних ударів по Києву.