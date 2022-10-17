​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА

Станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Зазначається, що станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. В результаті атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Мер столиці Віталій Кличко закликав містян залишатися в укриттях.

10 жовтня внаслідок масованого ракетного обстрілу росіянами України  загинуло 19 людей, 105 – отримали поранення. Наразі на лікуванні у стаціонарах медичних закладів перебувають 35 людей. Також у столиці пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури. Одна з ракет влучила в дитячий майданчик.

12 жовтня СБУ викрила зрадника, який постачав росіянам координати для ракетних ударів по Києву.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також