Прокуратура просить Кличка переспрямувати 183 млн гривень, виділених на добудову Подільського мосту

З початку війни внаслідок ракетних ударів Росії знищено або пошкоджено значну частину об'єктів, відновлення яких потребує значного часу і коштів.

Київська міська прокуратура просить мера столиці Віталія Кличка скасувати рішення Київради про виділення 183 млн грн для завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та спрямувати ці кошти на нагальні потреби міста в умовах російської військової агресії.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури в фейсбуці.

Зазначається, що прокуратура висловлює занепокоєння у зв’язку з прийнятим такого рішення та закликає столичну владу якнайшвидше відреагувати.

Як відомо, 11 жовтня 2022 міська рада прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень на його добудову.

Під вивчення даного питання встановлено, що потреба у будівництві цього мосту визначена генпланом на 1985-2055 роки. Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13 жовтня 2021 затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

"Зазначимо, що з початку війни внаслідок ракетних ударів ворога по інфраструктурі столиці знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, об'єктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та їх відновлення потребує значного часу і коштів. Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету", – наголосили в прокуратурі.

Наразі керівник Київської прокуратури звернувся до мера Кличка з проханням винести на розгляд сесії міської ради питання про відміну вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці. Також прокурор закликав столичну владу більш виважено підходити до питання розподілу коштів міського бюджету з урахуванням реалій.

Київська міська прокуратура очікує отримати відповідь у визначений законом термін.

Нагадаємо, в грудні минулого року повідомлялося, що будівельна готовність Подільського моста становить 90%. Раніше, в листопаді, Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.