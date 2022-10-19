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ДБР завершило спецрозслідування щодо кримського офіцера-зрадника

Начальник артилерії зрадив Україну після захоплення Криму та воює на боці окупантів.

ДБР завершило спецрозслідування щодо кримського офіцера-зрадника
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника артилерії однієї з військових частин ЗСУ з АР Крим, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після захоплення російськими окупантами військової частини підполковник присягнув на вірність агресору", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Вислуговуючись перед окупантами, він сприяв передачі майна військової частини підрозділам артилерії та Чорноморського флоту російської армії.

Наразі він проходить службу на посаді начальника артилерії військової частини РФ та воює проти України.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру дев’ятьом ексвійськовим, які залишилися в Криму та перейшли на бік ворога. Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зраді.

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