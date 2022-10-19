СБУ затримала російського агента, який збирав координати українських "центрів прийняття рішень" на Чернігівщині

Затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали у Чернігівській області російського агента. Він збирав розвіддані про дислокацію "центрів управління" ЗСУ та СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень, відслідковував маршрути переміщення українських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах і соцоб’єктах", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

"Він був завербований спецслужбами РФ на початку вторгнення, однак до виконання ворожих завдань приступив уже після звільнення регіону. Агент здійснював фотофіксацію об’єктів і позначав геолокації на картах", – інформує спецслужба.

Фото: СБУ

Затриманий передавав матеріали куратору через анонімні месенджери та отримував за це гроші.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації. Пізніше затриманий хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат.