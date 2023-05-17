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Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки

Також Катрін Деньов зазначила у виступі, що її серце болить за Україну. 

Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки
Фото: Скріншот з відео

16 травня розпочався 76-й Каннський кінофестиваль, на відкритті якого французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки “Надія”. 

Про це повідомляє Zaxid.net.

Також Катрін Деньов зазначила у виступі, що її серце болить за Україну. Зал тепло зустрів виступ Деньов, та нагородив її оваціями. 

Ведучою церемонії відкриття була донька Катрін Деньов - К’яра Мастрояні. 

Цьогоріч новим почесним володарем “Золотої пальмової гілки”, яку вручають за внесок у професію, став 78-річний американський актор Майкл Дуглас.

Фестиваль триватиме до 27 травня.

Нагадаємо, до головного конкурсу короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю відібрали фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was).

Стрічка розповідає про один день зими 2023 року в Києві: Лера, яка майже рік живе в Берліні, повертається додому вперше після початку вторгнення. У Києві вона зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить цей день, занурюючись в рутину життя країни у війні.

Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.

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