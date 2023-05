16 травня розпочався 76-й Каннський кінофестиваль, на відкритті якого французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки “Надія”.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Також Катрін Деньов зазначила у виступі, що її серце болить за Україну. Зал тепло зустрів виступ Деньов, та нагородив її оваціями.

Ведучою церемонії відкриття була донька Катрін Деньов - К’яра Мастрояні.

Catherine Deneuve supports Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ — ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023

Цьогоріч новим почесним володарем “Золотої пальмової гілки”, яку вручають за внесок у професію, став 78-річний американський актор Майкл Дуглас.

Фестиваль триватиме до 27 травня.

Нагадаємо, до головного конкурсу короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю відібрали фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was).

Стрічка розповідає про один день зими 2023 року в Києві: Лера, яка майже рік живе в Берліні, повертається додому вперше після початку вторгнення. У Києві вона зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить цей день, занурюючись в рутину життя країни у війні.

Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.