До Дня Києва Довженко-Центр проводить КиївКіноФест

Покази відбудуться з 25 по 28 травня в кінотеатрі Жовтень.

До Дня Києва з 25 по 28 травня київський кінотеатр Жовтень спільно з Довженко-Центром проводять КиївКіноФест. Про це повідомила пресслужба ДЦ.

Події усіх фільмів з програми відбуваються у Києві. Покази відбудуться з представленням кінознавців Довженко-Центру.

В рамках фестивалю покажуть наступні стрічки:

Фото: vufku.org

25 травня. «Навесні» (1929), Михаїл Кауфман

Шедевр українського кіноавангарду, неігровий фільм, створений Михаїлом Кауфманом, братом і співавтором Дзиґи Вертова, відповідно до авангардистської теорії «кіноока». В ньому постає нині майже невідомий Київ 1929 року, хоча кілька кадрів стрічки були також зняті в Харкові.

Кадри пробудження міста, поновлення його життя, перегукуються з ліричними картинами відродження природи. Уважна камера Кауфмана надовго зупиняється на усміхнених обличчях дітей, малюючи ліричну картину зізнання в коханні Києву. Також в «Навесні» Кауфман уперше використав принцип «прихованої камери».

Показ відбудеться у супроводі Dj сета від Олександра Кохановського.

Фото: Довженко-Центр

26 травня. «За двома зайцями» (1961), Віктор Іванов

Цирульнику Свириду Голохвостому-Голохвастову не бракує світських амбіцій, але хронічно не вистачає грошей, він шукає вигідного шлюбу. Його вибір — «по-загранічному образована» Проня Прокопівна з 10 тисячами приданого, але справді його серце гучно «шкварчить» від скромної красуні Галі. Розв’язку абсурдного любовного трикутника побачить весь Поділ разом з Кожум’яками.

Багато років фільм транслювали в російськомовному дубляжі; оригінальну українську доріжку було знайдено в Маріуполі та відновлено у 2010-х за сприяння Довженко-Центру.

Фото: Довженко-Центр

27 травня. «Штепсель одружує Тарапуньку» (1957), Юхим Березін, Юрій Тимошенко

Напівавтобіографічна історія пригоди двох фронтових друзів, які шукають творчого вираження та особистого щастя. За сюжетом фільму, Тарапунька познайомився з Галею під час війни. Проте через сором’язливість юнак так і не зміг порозумітися з дівчиною.

Війна закінчилася, Тарапунька працює в Києві регулювальником, а його приятель Штепсель — в театрі технічним працівником. Саме туди для виступу приїздить Галя зі своєю односелицею. Так шляхи героїв перетинаються знову. Тарапунька, хоче зізнатися у своєму коханні до Галі, але тепер йому заважає низка кумедних випадковостей. Тоді влаштувати одруження друга береться Штепсель.

Фото: Довженко-Центр

28 травня. «Приятель небіжчика» (1997), В'ячеслав Криштофович

«Приятель небіжчика» – це екранізація повісті Андрія Куркова «Любий друг, приятель небіжчика», що була зроблена в спільній україно-французькій копродукції.

Головного героя фільму Анатолія залишила дружина. На дворі 1990-ті. У той час, як всі знайомі кинулися заробляти «легкі» гроші, Анатолій ніяк не може вписатися в епоху «дикого капіталізму», що його оточує. Не допомагає тут ані робота перекладачем, ані всі його знання. Відчуваючи себе зайвим, Анатолій звертається до найманого вбивці та замовляє йому самого себе. Цей необдуманий крок призводить до цілої низки дивних співпадінь, які врешті решт зводять героя з двома зовсім не схожими жінками – молодою путаною та самотньою вдовою, чоловік якої помер через Анатолія.

Нагадаємо, 20 Docudays UA оголосив програму DOCU/ART. Покажуть стрічки про штучний інтелект і суд над військовими злочинцями.