20 Docudays UA оголосив програму DOCU/ART

Покажуть стрічки про штучний інтелект і суд над військовими злочинцями.

20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив події програми DOCU/ART. Про це повідомила його пресслужба.

Цьогорічна DOCU/ART програма осмислює образ майбутнього та війни у цифровому світі, а також шляхи, якими між тисячами зображень можна відбудувати власну історію.

У програмі представлені наступні стрічки:

Фото: docudays.ua

«В Україні» Томаша Волського та Пьотра Павлуса відображає досвід війни, шляхом від західних міст країни до Харкова. Подорожуючи Україною, режисери прокладають маршрут вглиб воєнного досвіду. Від простого спостереження наслідків війни на вулицях — до спільного її проживання з українцями/-ками.

Фото: docudays.ua

«Записки з Еремоцену» Вєри Чаканьової — це кіноексперимент на тему розвитку цивілізації, штучного інтелекту та ролі кіно в дигітальному світі. Міркуючи над майбутнім, яке може на нас очікувати, режисерка доходить висновку, що це буде час Еремоцену — доби самотності. Поєднуючи щоденникові кінокадри з зображеннями 3D-сканера, Чаканьова поетично та переконливо підкреслює неуникну напругу між аналоговим та цифровим майбутнім людства.

Фото: docudays.ua

«Процес» Улісеса де ла Ордена висвітлює суд над військовими злочинцями в Аргентині у 1985 році. Після повалення військової хунти на лавах підсудних опинилися ексвисокопосадовці, які впродовж семи років тероризували населення. Режисер пильно досліджує майже 500 годин записів із судової зали, та, обравши епізоди, структурує їх в окремі параграфи. Разом вони утворюють об’ємну панораму того, що роками відбувалося в країні внаслідок свідомих зумисних наказів її політичного устрою.

Нагадаємо, 20-й Docudays UA буде присвячений дослідженню образу майбутнього. Фестиваль відбудеться з 2 по 8 червня у Києві в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн.