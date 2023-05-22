Ексміністра культури Нищука призначили головою Комітету з Шевченківської премії

Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Так, згідно з указом президента №288 від 22 травня, колишнього міністра культури, народного артиста Євгена Нищука призначено головою Комітету з Шевченківської премії і, відповідно, Юрія Макарова – звільнено від виконання обов'язків голови комітету.

Новому голові доручено подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету.

27 лютого 2014 року за квотою Майдану Нищука призначили міністром культури в уряді Арсенія Яценюка. Він обіймав посаду міністра до 2 грудня 2014 року, коли Рада затвердила новий склад Кабміну і призначила міністром культури В'ячеслава Кириленка.

14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку другий уряд Яценюка, а в новому, який очолив Володимир Гройсман, Нищук знову став міністром культури і обіймав цю посаду до 29 серпня 2019 року.

На виборах 2019 року Нищук балотувався в народні депутати від партії "Українська Стратегія Гройсмана", проте до парламенту не потрапив.

Нагадаємо, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка. Станом на зараз указу про присудження премій немає.

11 березня Комітет оголосив лауреатів частини номінацій. 13 березня Макаров через цей скандал пішов у відставку, а 16 березня члени комітету премії заявили про складення своїх повноважень.

Макаров очолював комітет премії з 2019 року.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.