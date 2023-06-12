У Німеччині стартують найбільші навчання повітряних сил НАТО Air Defender-2023

В операції беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема винищувачі F-35.

Сьогодні у Німеччині стартують навчання повітряних сил блоку НАТО Air Defender-2023 − найбільші за час існування Альянсу.

Про це пише Bloomberg.

В операції беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема винищувачі F-35 США та Нідерландів виробництва Lockheed Martin, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні авіаносці з Японії.

Навчання, які вперше провели у 2018 році, проводяться на чотирьох майданчиках у всій Німеччині, також використовують по майданчику в Нідерландах і Чехії. Вони пройдуть в основному в трьох повітряних просторах на півночі, сході та півдні ФРН, щоб перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості з Росією.

Райони навчань будуть використовуватися лише протягом чотирьох годин на день у різний час, їх тоді закриватимуть для цивільного повітряного руху.

Водночас маршрути комерційних рейсів через повітряний простір Німеччини зміняться, також можуть бути незначні затримки.

Навчання відбуваються у час, коли військовий альянс планує ширшу реформу своєї оборони, що стало більш актуальним після вторгнення РФ в Україну. НАТО планує створити нову модель збройних сил, яка призведе до готовності близько 300 000 військовослужбовців, а також до здатності збільшувати бойові групи на східному фланзі до бригад.

Протиповітряна оборона, зокрема, набула нового значення для блоку на тлі у світлі ракетних атак Росії по українській цивільній та критичній інфраструктурі. Разом із боєприпасами, це сфера, куди союзники по НАТО, ймовірно, інвестуватимуть у найближчі роки.

Нагадаємо, створення "коаліції винищувачів" обговорять 16 червня у Брюсселі на 13-тій зустрічі глав Міноборони країн-союзниць України у форматі “Рамштайн”.