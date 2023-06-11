Зеленський поговорив із Дудою про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі

Президиент України також подякував Польщі за потужну оборонну підтримку.

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України", - написав Зеленський.

Він також подякував Польщі за потужну оборонну підтримку та обговорив з Дудою подальші першочергові потреби для фронту.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Ексгенсек Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни можуть захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени Альянсу, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.

У 2024 році саміт НАТО пройде в США.