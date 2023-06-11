Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією сину

Алекс Сорос заявив, що планує продовжувати жертвувати кошти на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

Американський мільярдер Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією своєму синові Алексу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Коментуючи своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю $25 млрд своєму синові, 37-річному Алексу, Сорос сказав: "Він це заслужив".

Своєю чергою, Алекс Сорос заявив, що він "більший політик", ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати кошти на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", - сказав він.

Нагадаємо, Джордж Сорос - американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Засновник мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. Станом на вересень 2019 року його статки оцінювались у $8,3 млрд.