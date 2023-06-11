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Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією сину

Алекс Сорос заявив, що планує продовжувати жертвувати кошти на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією сину
Фото: Niccolò Caranti/ Wikimedia Commons.

Американський мільярдер Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією своєму синові Алексу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Коментуючи своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю $25 млрд  своєму синові, 37-річному Алексу, Сорос сказав: "Він це заслужив".

Своєю чергою, Алекс Сорос заявив, що він "більший політик", ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати кошти на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", - сказав він.

Нагадаємо, Джордж Сорос - американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Засновник мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. Станом на вересень 2019 року його статки оцінювались у $8,3 млрд.

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