Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне на Донеччині. Проте на околицях села досі є окремі російські військові, і зачистка Благодатного від ворога триває. Про це йдеться в сюжеті проєкту "Український свідок".

Кілька днів тому воїни 68 Окремої Єгерської Бригади разом із іншими підрозділами Сил оборони України вибили звідси окупантів та підняли у Благодатному український прапор.

Журналісти проєкту заїхали у селище одними з перших. Хоча в селі стоять українські військові, сказати, що воно повністю зачищене, поки не можна: так звані "штурмовики Z", які складаються з російських ув’язнених та військових регулярної армії, досі перебувають на околицях. Тут їх було більше роти, близько 150 людей. У селі окупанти також мали великий склад зброї.

Бійці ЗСУ вишукують залишки росіян по посадках та знищують їх - кулеметами та снайперськими гвинтівками. З околиць постійно чути автоматні черги та роботу артилерії - реактивної та ствольної. Зачистка села триває.

Українські оператори дронів також відпрацьовують по окупантах та передають координати нашим артилеристам та мінометникам. Відстань від села до ворожих позицій складає приблизно 3 км.

У Благодатному окупанти залишили численні боєкомплекти, а будинки розмалювали власними позивними, буквою "Z" та іншими "гаслами". Під час штурму ворог зазнав втрат живої сили. Також українські воїни взяли у полон кількох росіян. Отримана від них інформація може допомогти у подальшій деокупації українських територій.