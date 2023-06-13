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"Український свідок" показав, як триває зачистка Благодатного від російських окупантів

Кілька днів тому над селищем ЗСУ підняли український прапор.

"Український свідок" показав, як триває зачистка Благодатного від російських окупантів

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне на Донеччині. Проте на околицях села досі є окремі російські військові, і зачистка Благодатного від ворога триває. Про це йдеться в сюжеті проєкту "Український свідок".

Кілька днів тому воїни 68 Окремої Єгерської Бригади разом із іншими підрозділами Сил оборони України вибили звідси окупантів та підняли у Благодатному український прапор.

Журналісти проєкту заїхали у селище одними з перших. Хоча в селі стоять українські військові, сказати, що воно повністю зачищене, поки не можна: так звані "штурмовики Z", які складаються з російських ув’язнених та військових регулярної армії, досі перебувають на околицях. Тут їх було більше роти, близько 150 людей. У селі окупанти також мали великий склад зброї.

Бійці ЗСУ вишукують залишки росіян по посадках та знищують їх - кулеметами та снайперськими гвинтівками. З околиць постійно чути автоматні черги та роботу артилерії - реактивної та ствольної. Зачистка села триває.

Українські оператори дронів також відпрацьовують по окупантах та передають координати нашим артилеристам та мінометникам. Відстань від села до ворожих позицій складає приблизно 3 км.

У Благодатному окупанти залишили численні боєкомплекти, а будинки розмалювали власними позивними, буквою "Z" та іншими "гаслами". Під час штурму ворог зазнав втрат живої сили. Також українські воїни взяли у полон кількох росіян. Отримана від них інформація може допомогти у подальшій деокупації українських територій.

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