Унаслідок підтоплення в Херсоні загинули ще двоє людей, – Прокудін

Крім того, троє в Херсонській області поранені обстрілами.

Минулої доби російська армія 39 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. У місті через підтоплення загинули двоє людей, а внаслідок обстрілів в області поранені троє, заявив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні", – сказав він.

Станом на вчора було відомо про 10 загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та понад 40 зниклих. Остаточні наслідки будуть зрозумілі після сходження води. Окупаційні війська населенню захоплених ними населених пунктів не допомагають. Україні вдалося евакуювати понад 100 осіб із підтопленої окупованої території.

По неокупованій росіяни відкривають вогонь у спини людей, які намагаються врятуватися. У неділю внаслідок обстрілу ворогом пункту евакуації загинули троє, понад 10 поранені.

Про наслідки підтоплення в Херсоні та евакуацію під обстрілами читайте в матеріалі кореспондентки LB.ua.