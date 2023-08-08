Україна розірвала угоду з Росією про охорону промислової власності

Вона діяла з 1003 року.

Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією щодо співпраці у сфері охорони промислової власності.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 8 серпня.

"Єдиним актом, підписаним державою-агресором, та цікавим для України є акт про капітуляцію Росії. Збройні сили України наразі працюють над його оформленням", - зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міжурядова угода про співробітництво в сфері охорони промислової власності була укладена між Україною та РФ в 1993 році. Документом сторони, зокрема, визнавали дію на своїх територіях раніше виданих охоронних документів СРСР на об'єкти промислової власності.

Договір передбачав, що фізичні та юридичні особи однієї держави будуть користуватися на території іншої держави патентними фондами, бібліотеками, банками даних, які мають відношення до промислової власності, на тих же умовах, що й власні фізичні та юридичні особи. Серед іншого, Угода також надавала право заявникам з РФ подавати в Патентне відомство України заявки на видачу охоронних документів і вести листування російською мовою.

Дзеркального права для українських заявників Угода не передбачала.

В Мінекономіки зазначили, що після широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод і т.ін., укладеними в попередні роки з РФ.

Лише цього року Уряд припинив дію угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії і т.д.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт «Про припинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом РФ про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні".