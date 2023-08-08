Вибух на елеваторі у турецькому порту знищив близько 15 тис. тонн зерна

Турецька влада розглядає версію щодо диверсії, але вважає її слабкою.

Унаслідок вибуху на елеваторі у порту міста Деріндже в Туреччині знищено близько 15 тис. тонн зерна.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Центр боротьби з дезінформацією Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Згідно з повідомленням, загальна потужність портових силосів у Деріндже становить 95 тис. тонн. У силосі, де стався вибух, уже було 75 тис. тонн зерна.

"За попередніми оцінками, близько 20% (15 тис. тонн) від загальної кількості було пошкоджено", – розповіли у Центрі.

Нагадаємо, голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал вважає слабкою версію диверсії як причину вибуху у порту міста Деріндже, що стався вчора. Проте турецька влада її не виключає.

Губернатор провінції Коджаелі Седдар Явуз стверджує, що за попередньою оцінкою причиною вибуху у порту міг стати зерновий пил.

Учора о 14:30 за місцевим часом пролунав вибух в районі великого турецького комерційного порту у місті Дериндже у Мармуровому морі. Вибух стався на одному з пшеничних елеваторів під час вигрузки зерна на судно. Внаслідок вибуху поранення дістали щонайменше 10 людей, деяких довелося госпіталізувати.